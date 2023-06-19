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Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın resmi açılışı yapıldı

AA

Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın resmi açılışı yapıldı

KARAMAN (AA) - Karaman'da, Adil Türk, Cemal Toman Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nın resmi açılışı yapıldı.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, 17 Haziran'da müsabakaların başladığı şampiyonanın Merkez Spor Salonu'ndaki resmi açılış programında, şampiyonaya adları verilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden milli sporcu Adil Türk ve Milli Takım Antrenörü Cemal Toman ile hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Şampiyonaya katılan sporcuların daha nice ulusal ve uluslararası yarışmalarda üstün başarılar elde edeceğine yürekten inandığını ifade eden Akkoyun, "Buralarda ulusal yarışmalarda sporcularımızın elde ettikleri başarıların ve deneyimlerin, uluslararası arenada çıkacakları müsabakalarda kendilerine son derece faydasının olacağına eminiz." diye konuştu.

Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin de şampiyonanın Karaman'da yapılmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini belirten Şahin, şunları söyledi:

"29 Mayıs-4 Haziran'da düzenlenen Büyükler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye, 3 altın ve 3 bronz madalya ile kadınlarda takım halinde dünya şampiyonu oldu. Bu başarı hep beraber çalışmanın ürünüdür. Demek ki Türkiye 210 ülke içinde birincidir. Bunun coşkusunu yaşıyoruz. Sporun içinde heyecan var. Sporun içinde coşku var. Sporun içinde vatan sevgisi var. Biz güçlü bir aileyiz. Başardık ve başarmaya devam edeceğiz. İnşallah burada alınan sonuçlar, alınan başarılar 2024 Paris Olimpiyatları'nda da devam edecek."

Konuşmaların ardından şampiyonada emeği geçenlere plaketleri verildi. Şampiyonaya ismini veren ve Malatya'daki depremde hayatını kaybeden milli sporcu Adil Türk'ün ailesi adına plaketi merhum Türk'ün 8 yaşındaki kızı Beril Ayla Türk'e verildi. Bu sırada duygulanan Beril Ayla'yı Federasyon Başkanı Şahin ve Karaman Valisi Akkoyun teselli etti.

75 ilden 953 kulüp ve 20 sıklette 3 bin 105 sporcunun katıldığı şampiyona 22 Haziran'da sona erecek.

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