Karaman'da briket makinesine düşen işçi hayatını kaybetti

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KARAMAN (AA) - Karaman'da briket üretiminde kullanılan makinenin içine düşerek sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Organize Sanayi bölgesinde bulanan bir briket fabrikasında çalışan Mehmet Erduran, briket üretiminde kullanılan makinenin içine düşerek sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erduran'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Erduran'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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