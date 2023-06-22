Karaman'da Dünya Kaykay Günü kutlandı

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KARAMAN (AA) - Karaman Gençlik ve Spor İl müdürlüğünün organize ettiği programda bir araya gelenler, 21 Haziran Dünya Kaykay Günü'nü kutladı.

Sümer Mahallesi Çok Amaçlı Spor Kompleksi'nin yanında bulunan kaykay parkında bir araya gelen kaykaycılar, izleyenlere çeşitli gösteriler sundu.

Beden eğitimi öğretmeni ve kaykay antrenörü Aziz Karhan gazetecilere, kentte kaykaya çok yoğun ilginin olduğunu belirterek, "İlimizde şu an 35 lisanslı kaykay sporcusu, 60'tan fazla kaykay yapabilen arkadaşımız var. Hep birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz. İki kaykay parkımız var." ifadesini kullandı.

Kaykay sporcusu Ayşe Ünver ise gerekli önlemleri alıp, kaykayın üstündeyken hareketleri yaptıklarını kaydetti.



Etkinliği, Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ve vatandaşlar da izledi.

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