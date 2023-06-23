Milli tekvandocular, kazanılan madalyaların motivasyonuyla Paris Olimpiyatları'na hazırlanıyor

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KARAMAN (AA) - MEHMET ÇETİN - Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Bakü'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda kazanılan madalyaların motivasyonuyla, 2024'teki Paris Olimpiyatları'na hazırlandıklarını belirtti.

Karaman'da devam eden Adil Türk-Cemal Toman Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası için kente gelen Şahin, AA muhabirine, federasyon olarak, geçen yıl İngiltere'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attıklarını söyledi.

Tekvandoda başarıların yıldan yıla katlandığını aktaran Şahin, "Bu yılın en büyük organizasyonu, 28 Mayıs-4 Haziran tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'ydı. Bu şampiyonanın en önemli yanı, 2024 Paris Olimpiyatları'ndan önce en iyi puan toplanan etkinlik olması. Sporcularımız Bakü'de 3 altın ve 3 gümüş madalya alıp, dünya şampiyonu olarak tarihe isimlerini yazdırdı. 2024 Paris Olimpiyatları yolunda büyük bir başarı kazanıldı." diye konuştu.





- Sporcu sayısı 1 milyona yaklaştı

Şahin, bu başarının, yıllardır devam eden bir planlama ve emeğin karşılığı olduğunu dile getirdi.

Başarılarının artarak devam edeceği kanaatinde olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Türkiye'de 2004'ten beri yaptığımız çalışmalarla, sporcu sayısı 750 binlerden 1 milyona yaklaştı. Yıldızlarda, gençlerde ve büyüklerde şampiyonlukları egale ettik. Bu başarılarda, gençlerimizin tekvandoyu seçmeleri çok büyük rol oynadı. İnşallah 2024 Paris Olimpiyatları'nda da bu yılki başarıların motivasyonuyla ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirip, İstiklal Marşı'nı okutmayı hedefliyoruz."

Şahin, elde edilen başarıları, gençlere bu sporu sevdirerek yakaladıklarını ve değişik projeler uyguladıklarını bildirdi.

Tekvandonun Türkiye'de birinci sırada olduğunu anlatan Şahin, "Gösteriler yaparak, maçlarımızı tüm Türkiye'ye yayarak ve tekvandoyu anlatarak bu sporun görünürlüğünü, tanınırlığını sağladık. Bunu bir sonuç olarak görmüyoruz. Bunların, daha iyi sonuçlara vesile olmasını isteyerek yolumuza devam ediyoruz." şeklinde konuştu.





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