MÜSİAD'ın 107. Genel İdare Kurulu Karaman'da yapılacak

KARAMAN (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karaman Şubesi Başkanı Musa Akgül, MÜSİAD'ın 107. Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısının 22-24 Eylül'de Karaman'da yapılacağını söyledi.

Akgül, bir restoranda yapılan şubenin geleneksel olarak yapılan aylık toplantısında MÜSİAD'ın 107. Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısına hazırlandığını söyledi.



Genel merkezin kararıyla toplantının Karaman'da yapılacağını ifade eden Akgül, "22-24 Eylül'de tüm yurt içi ve yurt dışı şube başkanları ve MÜSİAD üyesi toplam 600'e yakın iş adamını misafir edeceğiz. Eş zamanlı toplantılar, ilimiz sanayi ve kültürünün tanıtımı yapılacağı geziler ile misafirlerimizi ilimizde en güzel şekilde ağırlayacağız. Bu minvalde başta Karaman il protokolü, iş dünyası ve basınımız ile bu güzel programa ev sahipliği yapacağımıza inanıyorum. Ben katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür eder, şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ediyorum." dedi.

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