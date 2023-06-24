Karaman Valisi Akkoyun köy ziyaretleri

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KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, merkeze bağlı Zengen, Gülkaya ve Akpınar köylerini ziyaret etti.

Ziyaretlerine Zengen köyü ile başlayan Vali Akkoyun, vatandaşlarla bir araya gelerek isteklerini dinledi.

Daha sonra köyde Karaman İl Özel İdaresi tarafından yapımına devam edilen asfaltlama çalışmalarına yerinde incelemelerde bulunan Akkoyun, İl Özel Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez'den bilgi aldı.

Daha sonra sırasıyla Gülkaya ve Akpınar köylerini ziyaret eden Akkoyun, vatandaşların talepleri doğrultusunda ilgili birim amirlerine çeşitli talimatlar verdi.

Ziyaretlerde İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Kenan Ay da hazır bulundu.

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