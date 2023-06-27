Karaman Valisi Akkoyun, yerli otomobil Togg'u teslim aldı

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KARAMAN (AA) - Türkiye'nin yerli ve mili otomobili olarak üretilen Togg Karaman Valisi Tuncay Akkoyun tarafından teslim alındı.

Vali Akkoyun, aracı kullanarak AK Parti milletvekili Osman Sağlam ile Karaman Valiliğine geldi.

Akkoyun, gazetecilere, aracı kullanırken gurur duyduğunu belirterek, "Çalışınca gayret edince neler yapabileceğimizin en bariz göstergesi. Ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun. Bugünden itibaren aracımızı makam hizmetlerinde kullanacağız." ifadesini kullandı.

Milletvekili Sağlam ise son 20 yılda Türkiye'de oldukça güzel işlerin yapıldığını belirterek, "Daha güzellerini de yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Daha sonra Akkoyun araçla hatıra fotoğrafı çektirdi, ardından kentte tur attı.





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