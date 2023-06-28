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Karaman'da bayramlaşma programı düzenlendi

AA

Karaman'da bayramlaşma programı düzenlendi

KARAMAN (AA) - Karaman'da Valilik tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Vali Tuncay Akkoyun, polisevinde düzenlenen programa katılanların bayramını tebrik etti.

Bayramların, yüreklerin hoşgörüyle dolduğu ve küçükten büyüğe herkesin kalbinin neşeyle attığı günler olduğunu aktaran Akkoyun, " Herkesin bayramını kutluyorum. Sakin bir bayram geçiriyoruz. Tüm tedbirler alındı. Her anımızı bayram bilinciyle yaşayarak, birliğimizin ve muhabbetimizin baki olmasını temenni ediyorum." dedi.

Bayramlaşmaya Akkoyun'un yanı sıra Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, AK Parti Karaman milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser ile Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, siyasi parti temsilcileri, il müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Akkoyun ve beraberindekiler daha sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesi, itfaiye, 112 çağrı merkezi, huzurevi, polis ile jandarma trafik uygulama noktalarında görev yapan personeli ziyaret ederek bayramlaştı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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