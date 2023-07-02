Evde eğitim gören engelli öğrenci okul birincisi oldu

KARAMAN (AA) - MEHMET ÇETİN - Karaman'da doğuştan bedensel engelli Mehmet Akif Yıldırımer, evde eğitim görerek liseden okul birincisi olarak mezun oldu.

Mehmet Akif Yıldırımer, ilkokulu ve ortaokulu akülü sandalyesinde zor şartlar altında ailesinin desteğiyle Karaman'da okudu.

Karaman Yunuskent Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesine kayıt olduğu yıl geçirdiği ameliyat sonucu yatağa bağımlı hale gelen Yıldırımer, tekerlekli sandalyeyle de okula gidemeyince evde ders almaya başladı.

Tedavi sürecinde yeniden tekerlekli sandalye kullanabilir duruma gelen Yıldırımer, çevrim içi dersler ve eve gelen öğretmenlerinin desteği sayesinde okulu birinci olarak bitirdi.

Sıralarında bir gün bile oturamadığı okuluna tekerlekli sandalyesiyle gelen Yıldırımer, okul birinciliği yaş kütüğüne 2023 mezun plaketini büyük bir gururla çaktı.

Yıldırımer, AA muhabirine, okul birincisi olduğuna kendisinin bile inanamadığını söyledi.

Liseyi evde eğitim görerek tamamladığını ifade eden Yıldırımer, "Derslerime çok iyi çalıştım. Öğretmenlerim ne ödev verdiyse eksiksiz yaptım. İlk iki yıl çok başarılı olacağıma kendim de inanmamıştım fakat son iki yılda kendime olan güvenim arttı. Başaracağıma inandım." diye konuştu.

- "İstedikten sonra her şeyi yapabilirsiniz"

Eğitim için gelemediği okuluna, yaş kütüğüne plaket çakmak için geldiğini belirten Yıldırımer, şunları kaydetti:

"Hedefimi yüksek tutmuştum. Okul birincisi olduğumu öğrendiğimde çok heyecanlandım, sevindim. Üniversite sınavım da iyi geçti. Sosyal hizmetler uzmanı veya bilgisayar programcısı olmak istiyorum. Puanım belli olduktan sonra hangi okulu seçeceğime karar vereceğim. Ben arkadaşlarıma şunu söylüyorum; başaramamak diye bir şey yok. Sizleri kafanızdaki düşünceler kısıtlar. Engeller sizi kısıtlamaz. İstedikten sonra her şeyi yapabilirsiniz. Yürüyen, koşan bir insandan daha fazla başarılı olabilirsiniz. Engelleriniz sizi kısıtlamasın."

Okulun matematik öğretmeni Adem Büyükeken ise iki yıldır Yıldırımer'in evinde ona ders verdiğini anlattı.

Yıldırımer'in iki yıl boyunca gayret gösterdiğini, bütün ödevlerini eksiksiz yaptığını vurgulayan Büyükeken, şunları söyledi:

"Ben Akif'le ilk tanıştığımda kafamda engelli, her şeyden vazgeçmiş bir öğrenci bekliyordum. Beni şaşırttı, dört elle sarıldı. Yazılılarda ortalamanın üzerinde zor sorular sordum. O üstesinden geldi. Akif ideal bir öğrenci. O şu anda belki de uzaktan eğitim görüp okul birincisi olan tek öğrenci. Ben daha da başarılı olacağına inanıyorum. Bizleri gururlandırıp örnek olacak. Ben kendisine başarılar diliyorum. Engel kesinlikle insanın kafasındadır. İsteyen insan her şeyi başarabilir, biz bunu Akif'te gördük. Umarım onun bu azmi başarısı onun gibi olanlara örnek olur."

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