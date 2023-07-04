Karaman'da spor okulları açılış töreni yapıldı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

KARAMAN (AA) - Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 5-18 yaş çocuk ve gençlere yönelik yıl boyu devam edecek GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okullarının açılış töreni yapıldı.

Merkez Spor Salonunda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocuk ve gençleri spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı sağlamak ve toplumda spor kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla tüm illerimizde ve ilçelerimizde 'Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları' ve 'Gençlik ve Spor Bakanlığı Engelsiz Spor Okulları' projesi hayata geçirilmiştir. Bu doğrultuda Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz tarafından 5-18 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerimize yönelik yıl boyu devam edecek Spor Okullarında ve Engelsiz Spor Okullarında 64 antrenör tarafından 26 spor branşında çeşitli eğitimler verilecektir." diye konuştu.



Tören, 2022-2023 sezonunda başarılı olan antrenörlere, derece yapan okullara ve Türkiye'de, Avrupa'da yapılan spor yarışmalarında dereceye giren sporculara plaket verilmesi ile sona erdi.

Törene, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, daire müdürleri, sporcular ve aileleri katıldı.

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