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Karaman Valisi Akkoyun, İl Özel İdaresi personeli ile bayramlaştı

AA

Karaman Valisi Akkoyun, İl Özel İdaresi personeli ile bayramlaştı

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun Karaman İl Özel İdaresinde, Özel İdare çalışanları ile bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.

Vali Akkoyun, vatandaşların yaşadıkları yerlerde refahının sağlanmasında ve kamu yatırımlarının hızlı ve kaliteli bir şekilde vatandaşlara ulaştırılmasında fedakarca çalışan her bir Özel İdare çalışanının gayretinin çok önemli ve kıymetli olduğuna dikkat çekti.

Akkoyun, Karamanlıların mutlulukları için çalışmaların tüm hızıyla süreceğinin altını çizerek, "Bütün gayretimiz, Karaman'da yaşayan vatandaşlarımızın yüzünün gülmesi ve ilimizin daha da güzelleşerek daha müreffeh bir şehir haline gelmesi içindir." ifadelerini kullandı.

Vali Akkoyun, İl Genel Meclisi Başkanı Eyyup Çayır'a, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez'e ve İl Genel Meclisi üyeleri ile İl Özel İdaresi çalışanlarına teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

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