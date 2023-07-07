Karaman'da "Bir Yetime Aile Olmak" konulu panel düzenlendi

KARAMAN (AA) - Karaman İl Müftülüğü tarafından "Bir Yetime Aile Olmak" temalı panel düzenlendi.

Lütfi Elvan Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleşen panel Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Faruk Gürbüz'ün açılış konuşması ile başladı.

İl Müftü Yardımcısı Adem Bahçıvan moderatörlüğünde gerçekleşen panel, "Nasıl Koruyucu Aile Olunur" konu başlığında Sosyal Hizmet Uzmanı Süleyman Bakırtaş’ın konuşması ile devam etti.

Vali Yardımcı Mehmet Yasin Erkan'ın katıldığı panelde "Dini Referanslar Bağlamında Koruyucu Ailelik" konu başlığı ile Vaiz Mehmet Emin Şahin sunumunu yaptı.

Konuşmaların ardından Musa ve Teslime Yiğitoğlu ailesi koruyucu aile olma süreçlerini ve bu süreçte edindikleri tecrübelerini katılımcılar ile paylaştı.

Panele kurum amirleri, koruyucu aileler ve vatandaşlar da katıldı.