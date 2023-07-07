Karaman FK, Abdullah Ercan ile anlaştı

KARAMAN (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Karaman Futbol Kulübü, teknik direktör Abdullah Ercan ile anlaşma sağladı.

Teknik Direktör Ercan, bir otelde düzenlenen törende Karaman FK ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Ercan, kulüpte olmaktan son derece memnun olduğunu söyledi.

Sadece Karaman FK'yı çalıştırmak değil aynı zamanda Karaman'a da değer katmak için hep beraber çalışacaklarını ifade eden Ercan, şunları kaydetti:

"Eğer şehir bütünleşirse bu işi daha rahat daha güzel daha motive bir şekilde tamamlayabiliriz. Biz Sayın Başkanla 10 gün önce İstanbul'da görüştüğümüz zaman prensipte anlaşmıştık. Başarılı bir iş çıkarmak istiyorsak sadece bizim çalışmamız yetmez. Bütün şehirden destek bekliyoruz. İnşallah bu düşüncelerimiz gerçekleşir. Biz de burada çalıştığımız süre zarfında Karaman'a da bir değer katarız. 2.lig 3.ligden biraz daha farklı oynanan oyun farklı. Biz geniş bir kadro oluşturmaya çalışacağız."

Karaman Futbol Kulübü Başkanı Süleyman Han ise transferler çalışmalarıyla ilgili, "Hocamız transferlerle ilgili bir listesi var. Beraber çalıştığımız 10 günlük süre zarfında bir liste hazırladık. Çalışmalara başlayacağız" dedi.