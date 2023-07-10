Karaman'da birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı gözaltına alındı

KARAMAN (AA) - Karaman'da bir kadın, birlikte yaşadığı kişi tarafından tabancayla öldürüldü.

İddiaya göre, Fatma Sema Ç. (34), birlikte yaşadığı M.M. ile tartıştıktan sonra 12 yaşındaki çocuğunu da alarak Siyahser Mahallesi 890. Sokak'ta bulunan akrabalarının evine geldi.

Aynı adrese giden M.M. de tabanca ile eve doğru 3 el ateş etti. Mermilerden biri ensesine isabet eden kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaçan cinayet zanlısı M.M., kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

Fatma Sema Ç'nin cesedi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.