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        GÜNCELLEME - Karaman'da birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı

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        Giriş: 10.07.2023 - 17:32
        GÜNCELLEME - Karaman'da birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı tutuklandı

        KARAMAN (AA) - Karaman'da bir kadın, birlikte yaşadığı kişi tarafından tabancayla öldürüldü.

        İddiaya göre, Fatma Sema Ç. (34), birlikte yaşadığı M.M. ile tartıştıktan sonra 12 yaşındaki çocuğunu da alarak Siyahser Mahallesi 890. Sokak'ta bulunan akrabalarının evine geldi.

        Aynı adrese giden M.M. de tabanca ile eve doğru 3 el ateş etti. Mermilerden biri ensesine isabet eden kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaçan cinayet zanlısı M.M. kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

        Fatma Sema Ç'nin cesedi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.M. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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