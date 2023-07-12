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        Karaman'da yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

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        Giriş: 12.07.2023 - 12:29
        Karaman'da yasa dışı silah ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

        KARAMAN (AA) - Karaman'da yasa dışı silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte silah ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda yaptıkları aramalarda, 7 tabanca, 4 otomatik av tüfeği, 4 ecstasy hap ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan E.S, M.B.C. ve S.E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan S.E, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerden E.S. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.B.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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