Karaman'da muhtarlar toplantısı yapıldı
KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, aylık düzenlenen toplantılar kapsamında köy muhtarlarıyla bir araya geldi.
Akkoyun, Valilik Karamanoğlu Mehmet Bey Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, muhtarlardan köy ve mahallelerdeki ihtiyaç, sorun ve talepleri dinledi.
İletilen hususların kurum müdürleri tarafından incelenip, takibinin yapılması talimatını veren Akkoyun, gayretlerinden dolayı muhtarlara teşekkür ederek, çalışmalarında başarı diledi.
Toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan ve kurum amirleri de katıldı.