Karaman'da altyapı ve üstyapı çalışmaları devam ediyor

KARAMAN (AA) - Karaman Belediyesinin şehrin birçok noktasında altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Karaman Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ekiplerin, altyapı ve üstyapı çalışmaları kapsamında, yol, asfalt, kaldırım, parke, kavşak, refüj, park, peyzaj ve yol çizgisi çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yol yapım ve onarım çalışmalarını farklı bölgelerde yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kılbasan yolu üzerinde asfalt ve kaldırım, 1. TOKİ ve adliye önünde de kavşak düzenlemesi yapıyor. Mevcut parklarda yenileme ve kavşak, refüj gibi alanlarda bitkilendirme faaliyetlerine devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yakın zamanda Şeyh Şamil Mahallesi'nde hizmete açılması planlanan Şehir Parkı ve Üniversite Mahallesi'ndeki Çocuk Oyun Köyü Ana Kucağı projesinde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Diğer taraftan vatandaşların ulaşımını daha konforlu bir şekilde gerçekleştirebilmesi için kent genelinde, yolcu bekleme durakları çok daha modern ve kullanışlı duraklarla yenileniyor."