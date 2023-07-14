KARAMAN (AA) - Karaman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun ve il protokol üyeleri, Karaman Şehit Mezarlığı'nda bulunan Garnizon ve Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, şehit kabirlerine karanfil bırakıldı.

Vali Akkoyun, gazetecilere, birlik ve beraberlik içinde vatana, millete, bayrağa her zaman sahip çıkacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu vatan toprağı kolay kazanılmadı. Bu hainler 15 Temmuz gecesi milletimizin bağımsızlığına milletimizin istikbaline istiklaline el uzatan hainlerin bilmediği aklına gelmediği bir şey vardı. Malazgirt'te, Kurtuluş Savaşı'nda, Çanakkale'de bu aziz vatanda yaşayan vatandaşlarımızın milletimizin tarihte de çok büyük mücadeleleri bağımsızlığına uzanan elleri nasıl kırdığını tabi ki hesap edememişlerdi. Bizler büyük bir milletiz. Bizler her zaman için bayrağımıza milletimize sahip çıkacağız."

- 15 Temmuz temalı sergi açıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) tarafından hazırlanan 15 Temmuz temalı resim sergisi açıldı.

Hatuniye Medresesi'nde gerçekleşen açılışın ardından il protokolü ve vatandaşlar sergiyi gezdi.

Etkinliklere Vali Akkoyun, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.