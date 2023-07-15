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        Karaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 10:00
        Karaman'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

        KARAMAN (AA) - Karaman'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi.

        Vali Tuncay Akkoyun, Polisevi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duayla başlayan programda, 15 Temmuz'un ülke ve millet için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

        Milletin 15 Temmuz gecesi de bağımsızlığına, hürriyetine, istiklaline ve istikbaline sahip çıktığını aktaran Akkoyun, "15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız 'Halkın gücünün üstünde bir güç, ben tanımadım bugüne kadar.' diyerek aziz milletimizi meydanlara, sokaklara çağırmıştır. O saatten sonra da aziz milletimiz kahramanca, cesaretle hainlere karşı koymuştur." dedi.

        Programın sonunda Akkoyun ile eşi Canan Akkoyun şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet etti.

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