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        Belediye otobüsüyle çarpışan bisikletli çocuk ağır yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 16:48
        Belediye otobüsüyle çarpışan bisikletli çocuk ağır yaralandı

        KARAMAN (AA) - Karaman'da, belediye otobüsüyle çarpışan bisikletli çocuk ağır yaralandı.

        M.S. yönetimindeki 70 FL 610 plakalı belediye otobüsü, Urgan Mahallesi 2013. sokakta, Selim Ok'un (8) kullandığı bisiklete çarptı. Kazada Ok, ağır yaralandı.

        Yaralı Ok, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Ok, burada yapılan ilk müdahalenin ardından kafatasındaki kırık sebebiyle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Otobüs şoförü M.S. gözaltına alındı.

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