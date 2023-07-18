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        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 18:44
        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        KARAMAN (AA) - Karaman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceğinin öğrenilmesi üzerine şüpheli bir araçta arama yaptı. Aramada 99,05 gram metamfetamin , 0,75 gram bonzai, bir miktar esrar ele geçirildi. Araçta bulunan Ö.H.P, A.B, E.A ve H.Y gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Y savcılıktan serbest bırakılırken, diğer 3 şüpheli mahkemece tutuklandı.

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