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        Karaman'da depremzede çocuklar geleneksel sporları Etnospor Etkinlik Tırı'nda deneyimledi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 15:44
        Karaman'da depremzede çocuklar geleneksel sporları Etnospor Etkinlik Tırı'nda deneyimledi

        KARAMAN (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonunun geleneksel sporları ve oyunları yaygınlaştırmak amacıyla hizmete aldığı Etkinlik Tırı, Karaman'da depremzede çocuklarla buluştu.

        Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Nefise Sultan Kız Yurduna kurulan, Etnospor Etkinlik Tırında okçuluk, masa oyunları, çömlek oyunu, marş güreşi, salıncak ve mangala gibi etkinlikler düzenlendi.

        Geleneksel sporları ve oyunları deneyimleme fırsatı bulan depremzede çocuklara, etkinlik sonunda çeşitli hediyeler verildi.

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