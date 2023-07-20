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        Karaman İl Sağlık Müdürü Kurşun yapımı devam eden inşaatları inceledi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 13:44
        Karaman İl Sağlık Müdürü Kurşun yapımı devam eden inşaatları inceledi

        KARAMAN (AA) - Karaman İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun, il merkezinde yapımı devam eden sağlık merkezleri ve kreş inşaatında incelemelerde bulundu.

        Kurşun, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığının, "Hastalığa değil, sağlığa yatırım yapmak" vizyonuyla hareket ettiklerini söyledi.

        Üniversite bölgesi ve Hürriyet Mahallesi'nde hizmete sunulacak sağlık merkezlerinin inşaatının oldukça hızlı devam ettiğini aktaran Kurşun, şunları kaydetti:

        "Buraları kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine alacağız. Geçen yıllarda hizmete almış olduğumuz sağlık kompleksimizin içindeki mevcut binamızı kreş ve gündüz bakım evi olarak dizayn ederek personellerimizin hizmetine sunacağız. Böylelikle sağlık çalışanlarımızın üzerindeki kreş yükünü de azaltmış olacağız."

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