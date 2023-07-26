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        Karaman'da GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okullarına büyük ilgi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 16:09
        Karaman'da GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okullarına büyük ilgi

        KARAMAN (AA) - Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan "GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları" çocuk ve gençlerden yoğun ilgi görüyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde 64 antrenörün görev aldığı yaz spor okullarında atletizm, badminton, basketbol, bisiklet, boks, dart, eskrim, fitness, futbol, güreş, halk oyunları, halter, hentbol, judo, karate, masa tenisi, muay thai, okçuluk, avcılık ve atıcılık, rekreatif spor, satranç, tekvando, tenis, voleybol, wushu, kung fu ve yüzme olmak üzere 26 spor branşında eğitim alan çocuk ve gençler hem eğleniyor hem de ilgili branşlar hakkında temel eğitimleri alıyor.

        Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, yaptığı yazılı açıklamada çocuk ve gençlerin yaz aylarını GSB Spor Okulları ile dolu dolu geçirdiğini belirtti.

        Bebek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        " Okulların tatile girmesiyle her yıl binlerce öğrencinin serbest zamanlarını en iyi ve en verimli şekilde değerlendirmek için, il müdürlüğü bünyesinde alanında uzman antrenörlerimiz eşliğinde güvenli bir ortamda spor yapma imkanı buluyor. 64 antrenörümüzün görev aldığı yaz spor okullarında çocuk ve gençlerimiz 26 farklı spor branşında eğitim görüyor. İnşallah buralardan Türk sporuna kazandıracağımız yetenekli sporcularımızla birlikte ilimizi ve ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek sporcular yetiştireceğiz. Tüm çocuk ve gençlerimizi GSB Spor Okullarımıza bekliyoruz."

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