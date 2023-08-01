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        Karaman'da silahla öldürülen kişinin eşi ve 5 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 12:27
        Karaman'da silahla öldürülen kişinin eşi ve 5 şüpheli tutuklandı

        KARAMAN (AA) - Karaman'da silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin eşinin de aralarında bulunduğu 6 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hisar Mahallesi'nde bulunan Karaman Kalesi yakınında Mehmet Başar'ın 30 Temmuz'da kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahla öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.

        Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, olay yerinden kaçanların içinde bulunduğu otomobili tespit etti.

        Araçtakilerin Başar'ın eşi E.B. ile M.B, T.K, F.H.Ş, S.A. ve G.T.'nin olduğu belirlendi.

        Şüpheliler yapılan operasyonla evlerinde gözaltına alındı.

        E.B. ile M.B. ve T.K'nin Başar'ın evine çıkıp zile bastıkları, kapının açılmasıyla M.B'nin ateş ettiği, diğer 3 şüphelinin ise parkta bekledikleri öğrenildi. E.B'nin bir süredir ayrı yaşadığı eşini, sevgilisi olduğu belirtilen şüpheliye öldürttüğü ileri sürüldü.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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