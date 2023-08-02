KMÜ'de öğrenci adayları ağırlanıyor

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) öğrenci adaylarını Yunus Emre Yerleşkesinde ağırlıyor.

Yerleşkeyi aileleri ile gezen öğrenciler, KMÜ Uygulama Oteli önünde kurulan tercih masalarından akademik birimler ve üniversite hakkında bilgi alabiliyor.

Fakülteler, yüksekokullar ve meslek yüksekokullarından akademisyenlerin bulunduğu tercih masaları 4 Ağustos akşamına kadar üniversite adaylarına hizmet verecek.

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, yaptığı yazılı açıklamada, gençleri KMÜ'ye beklediklerini belirtti.

Üniversitede 11 fakülte, 2 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu ve 3 enstitü yer aldığını aktaran Gavgalı, şunları kaydetti:

"Ayrıca üniversitemizde 39 lisans, 64 ön lisans bölüm ve programı bulunmaktadır. Dünyanın dört bir yanından öğrencisi olan üniversitemizde tüm gençlerimize eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra spor, sanat, kültür ve sosyal alanlarımızla birlikte her türlü imkan sunulmaktadır. Tercih dönemi devam ederken üniversite adaylarımızı ve ailelerini yerleşkemize bekliyoruz. En doğru kararı verebilmeleri için akademisyenlerimiz tercih masalarında onları bekliyor olacak. Ayrıca yerleşkemizi gezerek üniversitemizin tüm imkanlarını yerinde görebilirler."