Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
KARAMAN (AA) - Karaman'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.P, A.O. ve M.M.A'yı takibe aldı.
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada 14 gram esrar, 10 gram metamfetamin, 5 gram eroin, 211 uyuşturucu hap, bir miktar kenevir tohumu ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.