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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 22:54
        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        KARAMAN (AA) - Karaman'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen A.P, A.O. ve M.M.A'yı takibe aldı.

        Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada 14 gram esrar, 10 gram metamfetamin, 5 gram eroin, 211 uyuşturucu hap, bir miktar kenevir tohumu ve esrar öğütme aparatı ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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