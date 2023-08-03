Karamanda esnaf odalarından aşure etkinliği

KARAMAN (AA) - Karaman esnaf odaları vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

İlk olarak Perşembe Pazarı'nda gerçekleştirilen etkinlik, dualarla başladı.

AK Parti Karaman Milletvekili Osman Sağlam da vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Özel İdare İşhanı önündeki etkinlikte ise Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Birliği tarafından aşure dağıtıldı.

Birlik Başkanı Selahattin Pekoğlu, yaptığı açıklamada, etkinliği bu yıl daha kapsamlı yapmaya çalıştıklarını kaydetti.