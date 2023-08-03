Karaman'da 5. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni
KARAMAN (AA) - Karaman Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Şöleni kutlandı.
Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Sayif Yusuf, Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Türkçe Parkı'nda el sanatları sergisi açılışıyla devam etti.
Kalaycı ve Yusuf, sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.