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        Karaman'da 5. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 15:32
        Karaman'da 5. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni

        KARAMAN (AA) - Karaman Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Şöleni kutlandı.

        Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Sayif Yusuf, Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, Türkçe Parkı'nda el sanatları sergisi açılışıyla devam etti.

        Kalaycı ve Yusuf, sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

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