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        Karaman'da 5. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 11:22
        Karaman'da 5. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni

        KARAMAN (AA) - Karaman Belediyesi tarafından beşincisi düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası Şöleni kapsamında Türkçe Aşkı Vatan Aşkı yürüyüşü gerçekleştirildi.

        Kemal Kaynaş Stadyumu önünde başlayan yürüyüş Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.

        Ellerinde meşalelerle kortej oluşturan vatandaşlara, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Sayif Yusuf ve Türk dünyasından gelen konuklar ile bayraklarını taşıyan sancaktarlar, bando ve kılıç-kalkan ekibi eşlik etti.

        Kalaycı, vatandaşları etkinliklere davet etti.

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