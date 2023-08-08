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        Karaman'da Yalın Dönüşüm Desteği ve Model Fabrika Uygulamaları bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 12:23
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        Karaman'da Yalın Dönüşüm Desteği ve Model Fabrika Uygulamaları bilgilendirme toplantısı yapıldı
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        KARAMAN (AA) - Karaman'da, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, Yalın Dönüşüm Desteği ve Model Fabrika Uygulamaları Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcısı Hülya Öztoprak Yılmaz, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Toplantı Salonundaki toplantıda, verimliliğin ekonomik kalkınmada rol oynayan önemli faktörlerden birisi olduğunu söyledi.

        Bir ülkenin ekonomik büyüme ve refah düzeyi üretim süreçlerinin verimlilikle doğrudan ilişkili olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Yüksek verimlilik, maliyetleri düşürür rekabet gücünü artırır ve işletmelerin daha rekabetçi olmasını sağlar. Aynı zamanda daha az kaynak kullanımıyla daha fazla üretim gerçekleştirmek anlamına gelen verimlilik çevresel sürdürülebilirliği de önemli katkılar sağlar. Bir ülkenin kalkınması için verimliliğinin artırılması uzun vadeli sürdürülebilir büyüme ve refahın anahtarıdır."

        Yılmaz, ülkede işletmelerin gelişimini desteklemek ve verimlilik odaklı büyümelerini sağlayarak rekabet güçlerini artırmak amacıyla modern fabrikaların yaygınlaştırılmasının yanında kapasitenin artırılması çalışmalarına bakanlık olarak hızla devam ettiklerini dile getirdi.

        Konuşmaların ardından Yalın Dönüşüm Desteği ve Model Fabrika Uygulamaları hakkında sunum gerçekleştirildi.

        Toplantıya, Karaman Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Bayram Güzel, Karaman Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Kapar, sanayiciler ile davetliler katıldı.

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