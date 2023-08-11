Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        YÖK Başkanı Erol Özvar, Karaman'da ziyaretlerde bulundu:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        YÖK Başkanı Erol Özvar, Karaman'da ziyaretlerde bulundu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARAMAN (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, deprem bölgesindeki öğrencilerin durumuna ilişkin, "YÖK bu konuda yakın bir zamanda kamuoyuna bilgilendirme yapacak. Çalışmalarımız inşallah yakın zamanda sonuçlanacak." dedi.

        Özvar, Karaman'da Vali Tuncay Akkoyun'u makamında ziyaret etti. Akkoyun ile bir süre görüştükten sonra incelemelerde bulunmak üzere Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine geçen Özvar, burada Rektör Prof. Dr. Mehmet Gavgalı ve üniversitenin yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

        Rektör Gavgalı ile bir süre görüşen Özvar, gazetecilerin deprem bölgesindeki öğrencilerin durumuyla ilgili sorusu üzerine, yeni akademik yılın başlangıcında deprem bölgesindeki üniversiteler ve öğrencilerin durumu konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile müşterek bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

        Özvar, şöyle devam etti:

        "YÖK, bu konuda yakın bir zamanda kamuoyuna bilgilendirme yapacak. Çalışmalarımız inşallah yakın zamanda sonuçlanacak. Bunu kamuoyumuzla paylaşmış olacağız. Üniversitelerimiz açısından 2023-2024 eğitim yılının hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Öncelikli olarak bu konuda çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü ifade edebilirim. Deprem bölgesinde de inşallah deprem öncesinde olduğu gibi eğitim öğretim faaliyetleri en kısa zamanda normalleşir."

        - "Yakın zamanda tercih ettikleri bölümlerle ilgili kazanan ve kazanmayan öğrencilerimizi, adaylarımızı açıklamış olacağız"

        Üniversite sınavına giren öğrencilerin sınav sonuçları ve tercihleri konusunda da sona yaklaşıldığına işaret eden Özvar, "Geçen hafta tercihler tamamlanmış oldu. Yakın zamanda tercih ettikleri bölümlerle ilgili kazanan ve kazanmayan öğrencilerimizi, adaylarımızı açıklamış olacağız. Bu konuda çalışmaları yürütüyoruz. Şu anda en önemli gündem maddesi tercihlerin neticelendirilmesidir. Gazi ve şehit yakınlarıyla ilgili verilen kontenjanlar da üniversitelerde çeşitliliği artırmak bakımından yeni bir öğrenci topluluğunu da ortaya çıkarmış olacak." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bir yıl içinde iki kongre...
        Bir yıl içinde iki kongre...
        Barış Boyun çetesi Fransa'ya uzandı! Kan donduran çifte infaz
        Barış Boyun çetesi Fransa'ya uzandı! Kan donduran çifte infaz
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        "Kasımda 40-50 bin deprem konutunu teslim ederiz"
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        Her şeyi değiştirdi
        Her şeyi değiştirdi
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        'Kent tarımı modeli yaygınlaştırılacak'
        3 bin 800 yıllık 'kent satışı sözleşmesi' bulundu
        3 bin 800 yıllık 'kent satışı sözleşmesi' bulundu
        Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi!
        Hanife'yi öldüren eşine 'mesaj' indirimi!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        Emekli hemşire bir tıkla 12 bin 500 dolar kaptırdı!
        Emekli hemşire bir tıkla 12 bin 500 dolar kaptırdı!
        Haziranda cari fazla verildi
        Haziranda cari fazla verildi
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Hatay’ın filiz sürgünü
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        "Gezegendeki en farklı..."
        "Gezegendeki en farklı..."
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        Rusya'dan 47 yıl sonra ilk!
        Rusya'dan 47 yıl sonra ilk!

        Benzer Haberler

        Karaman'da uçuruma yuvarlanan araçtaki kişi akarsuda boğuldu
        Karaman'da uçuruma yuvarlanan araçtaki kişi akarsuda boğuldu
        Karaman Emniyet Müdürü Okumuş göreve başladı
        Karaman Emniyet Müdürü Okumuş göreve başladı
        AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta Karaman'da konuştu:
        AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta Karaman'da konuştu:
        Karaman'da Yalın Dönüşüm Desteği ve Model Fabrika Uygulamaları bilgilendirm...
        Karaman'da Yalın Dönüşüm Desteği ve Model Fabrika Uygulamaları bilgilendirm...
        AK Parti Karaman Merkez İlçe Başkanı Bayır görevinden istifa etti
        AK Parti Karaman Merkez İlçe Başkanı Bayır görevinden istifa etti
        Karaman'da 5. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni sürüyor
        Karaman'da 5. Uluslararası Türk Dünyası Şöleni sürüyor