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        Karaman Valisi Akkoyun'dan veda ziyaretleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 14:01
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        Karaman Valisi Akkoyun'dan veda ziyaretleri
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        KARAMAN (AA) - Valiler kararnamesi ile Mardin Valiliğine atanan Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, veda ziyaretlerinde bulundu.

        Akkoyun, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Daha sonra Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ile bir araya gelen Akkoyun, birlikte çalışmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

        Kalaycı da Akkoyun'a yeni görev yerinde başarılar diledi.

        Sonrasında Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şubesi ile Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek gazi ve şehit aileleriyle bir süre sohbet eden Akkoyun son olarak İl Özel İdaresine geçti.

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