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        Karaman'da tüfeğin dipçiğiyle yaraladığı eşini rehin alan şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 15:38
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        Karaman'da tüfeğin dipçiğiyle yaraladığı eşini rehin alan şüpheli gözaltına alındı
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        KARAMAN (AA) - Karaman'da boşanma aşamasındaki eşini tüfeğin dipçiğiyle yaralayan şüpheli yakalandı.

        Alınan bilgiye göre, Nefise Sultan Mahallesi Molla Fenari Caddesi'ndeki evde A.T. ile boşanma aşamasındaki eşi F.T. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından A.T, pompalı tüfeğin dipçiğiyle F.T'yi başından yaraladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Rehin aldığı eşini ikna çabalarından sonra serbest bırakan A.T, gözaltına alındı.

        F.T, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

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