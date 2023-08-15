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        Karaman'da girdikleri gölette boğulmak üzereyken kurtarılan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2023 - 19:21
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        Karaman'da girdikleri gölette boğulmak üzereyken kurtarılan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı
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        KARAMAN (AA) - Karaman'da girdikleri gölette boğulmak üzereyken kurtarılan ve hastaneye kaldırılan 2 kardeşten birinin durumu ciddiyetini koruyor.

        Alınan bilgiye göre, Mehmet A. (12) ve kardeşi Ömer A. (10), Çeltek Mahallesi'nde bulunan Türk Dünyası Kültür Parkı’na gitti.

        İki kardeş park içinde bisikletle dolaşırken, Ömer A, serinlemek için suni gölete girdi.

        Ömer A'nın çırpındığını gören abisi Mehmet A. da kardeşini kurtarmak için gölete atladı ve ardından o da çırpınmaya başladı.

        İki kardeşe ilk önce parkta piknik yapan vatandaşlar yardım etmeye çalıştı. Çevrede olayı görenler de polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Gölete giren bir kişi Ömer A’yı sudan çıkarmayı başarırken abisi Mehmet A. suyun dibine battı. Bu sırada olay yerine gelen itfaiye ekipleri de gölete girerek Mehmet A’yı bilinci kapalı ve kalbi durmuş halde sudan çıkardı.

        Ambulansta gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi ile kalbi yeniden çalıştırılan Mehmet A. ve kardeşi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kardeşleri göletten kurtarmaya çalışan Ali Yıldız, piknik yaptığı sırada çığlık sesleri üzerine hemen gölete girdiğini belirterek, "Gölete geldiğimde iki kardeşin suyun içinde çırpındığını gördüm ve hiç düşünmeden elbiselerimle suya atladım. İlk olarak ikisini de tutmayı başardım. Ama ben de suyun dibine gittim. Zorda olsa küçük çocuğu kenarı çıkardım. Geri döndüğüm de diğer çocuk tabana çökmüştü. Daha sonra itfaiye geldi ve diğer çocuğu da çıkardı." dedi.

        Kardeşlerden Mehmet A’nın hayati tehlikesi sürerken, Ömer A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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