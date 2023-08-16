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        Karaman'da aydınlatma direğine çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2023 - 08:59
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        Karaman'da aydınlatma direğine çarpan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        KARAMAN (AA) - Karaman'da aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Recep Dağ (21) idaresindeki 70 ABF 666 plakalı motosiklet, Yenişehir Mahallesi Larende Alt Geçidi'nde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

        Kazada, sürücü Dağ ile arkasında bulunan Tunç Ç. yaralandı.

        Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Dağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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