Mardin Valiliğine atanan Akkoyun için veda yemeği verildi

KARAMAN (AA) - Valiler kararnamesiyle Mardin'e atanan Vali Tuncay Akkoyun için Karaman'da veda yemeği düzenlendi.

Akkoyun, bir oteldeki programda, kentte 15 aydır görev yaptığını hatırlattı.

Her günün bir akşamı olduğu gibi her görevin de bir sonu olduğunu ifade eden Akkoyun, şunları kaydetti:

"Sonu olmayan tek şey ise bu hayattan sonra insanı bekleyen baki hayat ve sonsuzluktur. Bizler baki hayata inancımızın gereği olarak Yunus Emre’nin yurdunda ve izinde 'En iyisi bir gönüle girmektir.' diyerek hizmet etmenin gayretinde olduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu çerçevesinde kadim şehrimiz Karaman'ı daha iyi ve yüksek makamlara taşımayabilmek niyetiyle hizmet ettik. İnşa ettiğimiz her yapıda, açtığımız veya yenilediğimiz her yolda, icra ettiğimiz her faaliyette bu niyetle ve gayretle çalıştık."

Katılımcılar tarafından Akkoyun'a hediye takdiminde bulunuldu.

Programa, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları, daire müdürleri ve davetliler katıldı.