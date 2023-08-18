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        Karamanda tütün kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 12:34
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        Karamanda tütün kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        KARAMAN (AA) - Karaman'da bir eve ve depoya düzenlenen operasyonda çok miktarda makaron ve tütün ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Zembilli Ali Efendi ve Ahmet Yesevi mahallelerindeki bir ev ve depoda, kaçak sigara üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Düzenlenen operasyonda, 11 bin 600 doldurulmuş makaron, 64 bin 200 boş makaron, 37 kilogram açılmış paket tütün, 3 hava kompresörlü tütün basma makinesi, 1 elektrikli tütün basma makinesi ve 3 hava kompresörü ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan A.Ü. ve R.Y. İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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