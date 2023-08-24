Karaman Valisi Sarıibrahim İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti
Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanlığı'na ziyarette bulundu.
KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, İl Jandarma Komutanlığı'na ziyarette bulundu.
Tören mangası tarafından karşılanan Vali Sarıibrahim, Jandarma Şeref Defterini imzaladı.
Vali Sarıibrahim, toplantı salonunda İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya'dan jandarma sorumluluk alanlarındaki asayiş ve güvenlik konularında yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi aldı.
Sarıibrahim, vatandaşların huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeden görev yapan jandarma personeline teşekkür etti.