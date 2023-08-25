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        Karaman Gastronomi Festivali başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 17:31 Güncelleme: 25.08.2023 - 17:31
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        Karaman Gastronomi Festivali başladı
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        KARAMAN (AA) - Karaman'da bu yıl ilk kez düzenlenen Gastronomi Festivali başladı.

        Karaman Gastronomi ve Turizm Derneği tarafından düzenlenen festival, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndan başlayan kortej yürüyüşüyle başladı, Karaman Kalesi'nde son buldu.

        Burada konuşan Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, "Sofra, bereketin, huzurun, israfın olmadığı bizim için çok kıymetli bir şey" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Anadolu coğrafyasında Türk İslam medeniyetinin çok güzel sözleri var; 'Sofranız bereketli haneniz şen olsun' yaptığınız bütün yemeklerden sonra yemek yediğimiz sizlerle birlikte olduğumuz, olacağımız bütün süreçlerde Karaman'da sofralarımız bereketli hanelerimiz şen olsun. Emeği geçen, destek veren, sponsorluklarıyla bizlere ve derneğe katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum."

        Karaman Gastronomi ve Turizm Derneği Başkanı Meryem Evcen de Yunus Emre'nin "Kapımız açıktır girene, lokmamız helaldir yiyene" sözüyle yola çıktıklarını belirterek, "Bu yolda Karaman sevdalıları olarak ilk ve tek bir amacımız vardı Karaman'ı en güzel şekilde tanıtmak. Festivalde bizimle yer alan sanatçılarımıza, Mehteran ve Musiki Cemiyetine çok teşekkür ediyoruz." dedi.

        Yapılan konuşmaların ardından kazanlarda hazırlanan Karaman yöresine özgü yemeklerin pişirildiği kazanların kapağı Vali Sarıibrahim tarafından açılarak vatandaşlara ikram edildi.

        Festival, 27 Ağustos Pazar gününe kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

        Festivale AK Parti Karaman milletvekilleri Selman Oğuzhan Eser ve Osman Sağlam da katıldı.

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