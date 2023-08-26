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        Karaman'da otomobilin çarptığı kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 14:06 Güncelleme: 26.08.2023 - 14:06
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        Karaman'da otomobilin çarptığı kişi öldü
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        KARAMAN (AA) - Karaman'da otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

        H.Ç.T. yönetimindeki 07 BAM 484 plakalı otomobil, Karaman-Ereğli kara yolunun 19. kilometresinde, emniyet şeridine park ettiği kamyonetinin önünden yola çıkan Hüseyin Avcı'ya çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Avcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü H.Ç.T, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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