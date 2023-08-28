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        Karaman'da mısır tarlasında uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 11:29 Güncelleme: 28.08.2023 - 11:29
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        Karaman'da mısır tarlasında uyuşturucu yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı
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        KARAMAN (AA) - Karaman'da mısır tarlasında uyuşturucu yetiştirdiği öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu merkeze bağlı Çiğdemli köyünde bir mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.

        Ekipler, düzenlediği operasyonda tarlada 110 kök kenevir buldu. Tarlanın sahibi S.S. ve yanında çalıştırdığı yabancı uyruklu Y.R. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 3 kilogram esrar, 135 uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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