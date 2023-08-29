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        Karaman Valisi Sarıibrahim'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 11:55 Güncelleme: 29.08.2023 - 11:55
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        Karaman Valisi Sarıibrahim'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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        KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Sarıibrahim, mesajında, 30 Ağustos zaferinin 101. yıl dönümünü idrak etmenin büyük onurunu ve haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal Paşa Başkomutanlığındaki kahraman Türk ordusunun 26 Ağustos 1922'de başlattığı büyük taarruzun 4 gün süren göğüs göğse çarpışmaların ardından 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kesin bir zaferle sonuçlandığını aktaran Sarıibrahim, şunları kaydetti:

        "Dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından biri olan 30 Ağustos zaferi, sadece askeri bir başarı olmakla kalmamış aynı zamanda Cumhuriyetimizin temelinin atıldığı büyük bir dönüm noktası olmuştur. Tarihi şanla, şerefle ve zaferlerle dolu aziz milletimiz, 1071 Malazgirt'te bize yurt kılınan her bir karışı şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış kutsal vatan toprağını her türlü yokluğa ve zorluğa rağmen korumuş, bağımsızlığından ve özgürlüğünden hiçbir zaman ödün vermeyeceğini tüm dünyaya duyurmuştur. 30 Ağustos'ta yakılan zafer meşalesinin ilk yüzyılda sağladığı güven ve cesaretle Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da tarihimizden aldığımız güç ve kudretle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, milletimizin Türkiye Yüzyılı mührünü tarihe nakşetmesi için azim ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz."

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