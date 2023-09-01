Karaman'ın "İlisıra Dolması" coğrafi işaretle tescillendi

KARAMAN (AA) - Karaman'ın yöresel lezzeti "İlisıra Dolması"na Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Karaman Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Karaman'a özgü İlisıra Dolması'na coğrafi işaret tescili için yürütülen sürecin tamamlandığı, kurumunun bülteninde bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karaman'da geçmişi eskiye dayanan İlisıra Dolması adını bugün Yollarbaşı olarak bilinen eski adı ile İlisıra olan köyden almaktadır. İlisıra Dolması Yollarbaşı köyünde bayram, düğün, nişan özel günlerde yapılmaktadır. İlisıra Dolması'nın tescil edilmesi ile Karaman'ın tescil belgesi alan ürün sayısı 10'a çıkmıştır."