Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karaman'daki trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı

        Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 18:51 Güncelleme: 06.09.2023 - 18:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karaman'daki trafik kazasında 2'si polis 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fatih Kara yönetimindeki trafik polis aracı, Larende Mahallesi Kılbasan yolunda İsmail Bozkır idaresindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücü Fatih Kara ile araçta bulunan polis memuru Ramazan Çeliksoy ve diğer aracın sürücüsü İsmail Bozkır yaralandı.

        Olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Vergi gelirlerindeki artış enflasyonu katlayacak
        Vergi gelirlerindeki artış enflasyonu katlayacak
        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu
        AB Komiseri Varhelyi Habertürk'e konuştu
        Orta Vadeli Program açıklandı
        Orta Vadeli Program açıklandı
        İsrail Cumhurbaşkanı: Anayasal ve toplumsal krizdeyiz
        İsrail Cumhurbaşkanı: Anayasal ve toplumsal krizdeyiz
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Selde yıkılan bungalovların işletmecisine gözaltı kararı!
        Selde yıkılan bungalovların işletmecisine gözaltı kararı!
        İsmail Kartal farkı!
        İsmail Kartal farkı!
        OVP'de 'Dijital Dönüşüm' vurgusu
        OVP'de 'Dijital Dönüşüm' vurgusu
        Eski bakanlardan Cevheri için tören
        Eski bakanlardan Cevheri için tören
        Dijital TL için geri sayım
        Dijital TL için geri sayım
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        Kırklareli'nde sel! Can kaybı 5'e yükseldi!
        OVP'ye göre konut politikası
        OVP'ye göre konut politikası
        İşte OVP kuru!
        İşte OVP kuru!
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        Sırbistan'dan Sultanlar'a övgü
        26 parti birleşti: Modi'yi yenebilecekler mi?
        26 parti birleşti: Modi'yi yenebilecekler mi?
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        Su çekildi, bir kez daha ortaya çıktı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        İlk kez açıkladı: Bir ayağım çukurda
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda
        'Atatürk'ün yönetmeni Atatürk'ün huzurunda

        Benzer Haberler

        Karaman'da bir çoban arazide ölü bulundu
        Karaman'da bir çoban arazide ölü bulundu
        Karaman'ın "İlisıra Dolması" coğrafi işaretle tescillendi
        Karaman'ın "İlisıra Dolması" coğrafi işaretle tescillendi
        Karaman'da kimliğini çaldıkları gurbetçinin banka hesabından para çeken 2 z...
        Karaman'da kimliğini çaldıkları gurbetçinin banka hesabından para çeken 2 z...
        Karaman Valisi Sarıibrahim'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Karaman Valisi Sarıibrahim'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Karaman'da kuruyemişçide sıra bekleme meselesinden çıkan kavgada 3 kişi bıç...
        Karaman'da kuruyemişçide sıra bekleme meselesinden çıkan kavgada 3 kişi bıç...
        Karaman'da akraba iki aile arasında çıkan kavgada darbedilen 1 kişi öldü
        Karaman'da akraba iki aile arasında çıkan kavgada darbedilen 1 kişi öldü