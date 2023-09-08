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        Karaman'da okulların güvenliğine yönelik toplantı yapıldı

        Karaman'da Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim başkanlığında okul güvenliği toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 15:54 Güncelleme: 08.09.2023 - 16:04
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        Karaman'da okulların güvenliğine yönelik toplantı yapıldı
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        Vali Sarıibrahim, toplantıda yaptığı konuşmada, eğitim öğretim döneminin 53 bin öğrenci, 4 bin öğretmen ile 187 okulda faaliyete başlayacağını belirtti.

        Öğrencilere yeni eğitim öğretim döneminde başarılar dileyen Sarıibrahim, şunları kaydetti:

        "Jandarma ve emniyet birimlerimizde okul çevrelerinde hem trafik anlamında hem de asayiş anlamında 200 personelimiz görev yapacak. Okullarda risk durumlarına göre sabit ekiplerimiz olduğu gibi okul irtibat görevlisi polislerimizde olacak. Okullarımızdaki eğitim ve öğretimle beraber okul çevrelerindeki internet kafeler, okul kantinleri, oyun salonları gibi yerlerde yoğun denetim yapacağız."

        Toplantıya, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan, daire müdürleri ile şube müdürleri katıldı.

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