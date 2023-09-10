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        Karaman'da otomobilin çarptığı yaşlı çift öldü

        Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan karı koca, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 00:56 Güncelleme: 10.09.2023 - 00:56
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        Karaman'da otomobilin çarptığı yaşlı çift öldü
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        Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda, Ömer Faruk Ü. (26) yönetimindeki 70 ABD 244 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Saliha (65) ve Recep Aksay (66) çiftine çarptı.

        Kazada Saliha Aksay olay yerinde, ağır yaralanan eşi Recep Aksay ise kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Yaşlı çiftin, bir yakınlarının düğününe gittiği öğrenildi.

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