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        GÜNCELLEME - Karaman'da otomobilin çarptığı yaşlı çift öldü

        Karaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan karı koca otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 13:59 Güncelleme: 10.09.2023 - 13:59
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        GÜNCELLEME - Karaman'da otomobilin çarptığı yaşlı çift öldü
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        Bahçelievler Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda, Ömer Faruk Ü. (26) yönetimindeki 70 ABD 244 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Saliha (65) ve Recep Aksay (66) çiftine çarptı.

        Kazada Saliha Aksay olay yerinde, ağır yaralanan eşi Recep Aksay ise kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Yaşlı çiftin, bir yakınlarının düğününe gittiği öğrenildi.

        Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan çiftin cenazeleri Ahmet Yesevi Camisi'ne getirildi.

        Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından çiftin cenazeleri şehir mezarlığında toprağa verildi.

        Sürücü Ömer Faruk Ü'nün ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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