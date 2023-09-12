Karaman'da İlköğretim Haftası kutlandı

Cumhuriyet Nihat Arslan İlkokulunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Eğitimin, üzerinde titizlikle durulması gereken, kararlılık isteyen ve süreklilik taşıyan uğraş dolu bir süreç olduğunu ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan konuşmasını şöyle devam ettirdi;

"Geleneğimizde, yeni anne baba olmuş kişilere ilk duamız “Vatanına, milletine hayırlı bir evlat olsun.” sözüdür. Bu söz okullarda hayat bulur, değerli öğretmenlerimizin önderliğinde millî, manevi benlikle aklı ve iradesi kendi ülkesinin topraklarında yetişmiş öğrencilerimizle gerçeğe dönüşür. Asırlık bir çınar olan Cumhuriyetimizi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çizmiş olduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde nice yüzyıllara taşıyacak olan eğitim ordumuzla öğrencilerimizi yetiştirmeye devam edeceğiz."

Yapılan konuşmaların ardından dördüncü sınıf öğrencileri birinci sınıf öğrencilerine "hoş geldiniz" çiçeği verdi.

Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması ve halk oyunları ekibinin yapmış olduğu gösterilerin ardından tören sona erdi.

Tören sonrası Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ve beraberindekiler öğrencilere devletin gönderdiği kitapları dağıttı.

Programa, Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Murat Alkan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, kurum müdürleri ve veliler katıldı.